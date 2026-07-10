¿Por Qué No Te Debes Bañar Durante y Después de una Tormenta Eléctrica? Esto Dice la Ciencia

Los rayos son uno de los fenómenos más apasionantes que podemos ver desde nuestra ventana, pero también son de cuidado. Te decimos por qué no debes bañarte durante y después de una tormenta eléctrica.

La temporada de tormentas eléctricas van de mayo a octubre, aunque la mayoría ocurren en verano.

Más de cien personas mueren al año en México tras ser golpeadas por un rayo.

Más de cien muertes al año en México por rayos

Pocos fenómenos naturales han fascinado a los humanos como las tormentas eléctricas. Antes atribuíamos esta acción intempestiva a los dioses, ahora sabemos que los rayos ocurren cuando las nubes descargan la electricidad estática que se forma en su interior.

Los rayos convierten el aire en plasma que alcanza fácilmente temperaturas de 30 mil grados, varias veces más caliente que el Sol. La onda de choque producida por este fenómeno es tan fuerte, que incluso los sismógrafos pueden captar cómo retumba el suelo.

Según un estudio elaborado por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, entre 1998 y 2021 murieron 2 mil 470 personas por el golpe de un rayo. Esto significa que cada año más de cien personas fallecen por descargas eléctricas atmosféricas.

¿Cómo protegerme en casa durante una tormenta eléctrica?

Aunque los rayos no caen solamente durante las tormentas eléctricas, sí son los momentos en que mayores precauciones debemos tener.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan las siguientes medidas de protección cuando estamos en casa:

No utilizar teléfonos fijos; no hay peligro con los teléfonos móviles.

Mantenerse lejos de puertas y ventanas.

No utilizar aparatos conectados a la corriente eléctrica, como son computadoras, aspiradoras y secadoras.

No lavar los platos.

No usar la regadera.

¿Entonces no me debo bañar durante una tormenta eléctrica?

La recomendación explicita es NO bañarse durante una tormenta eléctrica ni inmediatamente después. La idea es evitar el mayor contacto posible con la tubería.

Aunque nuestra tubería sea de plástico, el agua puede transmitir la electricidad, lo que nos pone en riesgo de recibir una descarga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: N+ Capta el Momento que un Rayo Impacta Edificio en CDMX e Ilumina el Cielo

La regla de los 12 kilómetros

Las autoridades meteorológicas estadounidenses recomiendan emplear la regla de las “8 Millas”, equivalentes a 12 kilómetros. Podemos retomar nuestras actividades cotidianas media hora después de que cayó el último rayo en un radio de 12 kilómetros.

Es decir, podemos bañarnos media hora después de que cayó el último rayo. Durante una tormenta, la electricidad buscará en todo momento llegar por el camino más rápido y cómodo posible al suelo.

Cuando nosotros nos bañamos o lavamos los platos en una tormenta eléctrica, estamos abriendo un camino más fácil para que la electricidad baje. De lo contrario, la electricidad tendrá que buscar otros caminos, como los pararrayos de edificios circundantes.