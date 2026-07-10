¿Por Qué No Te Debes Bañar Durante y Después de una Tormenta Eléctrica? Esto Dice la Ciencia

Los rayos producen más de cien muertes al año en México y para prevenir siniestros te damos recomendaciones de lo que no debes hacer durante y después de una tormenta eléctrica

Tormenta eléctrica sobe Phoenix¿Te puedes bañar inmediatamente después de una tormenta eléctrica? Foto: Reuters

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Los rayos son fascinantes pero peligrosos. Aprende por qué no deberías usar la regadera durante una tormenta eléctrica y cómo evitar riesgos en casa.

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