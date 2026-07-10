Muere Wally Funk, la Persona de Mayor Edad en Viajar al Espacio a los 82 Años en 2021

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, y la empresa aeroespacial Blue Origin lamentaron el deceso de la mujer que, a sus 82 años, fue la persona de mayor edad en viajar al espacio

Muere Wally Funk, la Mujer de Más Edad que a los 82 Años Viajó al EspacioWally Funk reacciona tras recibir sus alas de astronauta tras volar con tres compañeros en el vuelo inaugural de Blue Origin en 2021. Foto: Reuters

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Wally Funk fue una de las 13 mujeres piloto que se sometieron a las mismas pruebas que el cuerpo de astronautas masculinos de la NASA a principios de la década de 1960

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