Muere Wally Funk, la Persona de Mayor Edad en Viajar al Espacio a los 82 Años en 2021

Murió a los 87 años Wally Funk, pionera de la aviación y la mujer de mayor edad en viajar al espacio a los 82 años.

Funk falleció el miércoles 8 de julio de 2026 en su departamento en una residencia para personas mayores en Grapevine, Texas, un suburbio de Dallas y Fort Worth, según informó este jueves 9 de julio la concejala de Grapevine, Duff O’Dell. O’Dell, quien se describió a sí misma como la cuidadora de Funk, dijo que estuvo a su lado al morir.

Había sufrido varias caídas recientemente y tenía una infección en la pierna.

¿Quién fue Wally Funk?

Wally Funk fue una de las 13 mujeres piloto que se sometieron a las mismas pruebas que el cuerpo de astronautas masculinos de la NASA a principios de la década de 1960, pero nunca llegó a viajar al espacio con esa agencia.

Wally Funk en la década de 1960. Foto: X @blueorigin

En 2021, tuvo su oportunidad a bordo del cohete Blue Origin del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

We are deeply saddened by the passing of Wally Funk.



Wally was a pioneer in every sense of the word. In her 20s, she was the first female civilian flight instructor at a U.S. military base. She became the youngest of the Mercury 13, outperforming nearly every test put in front… pic.twitter.com/XIDWFXSfaq — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2026

En aquel entonces, a sus 82 años, era la persona de mayor edad en viajar al espacio, aunque el récord fue superado posteriormente por el actor de “Star Trek”, William Shatner, y Ed Dwight, el primer candidato estadounidense a astronauta afroamericano, ambos tenían 90 años.

Bezos eligió a Funk como “invitada de honor” para viajar junto a él y otras dos personas en un vuelo de ida y vuelta desde el oeste de Texas.

En una publicación en X, Blue Origin afirmó que Funk era una “pionera en todo el sentido de la palabra”.

“Nos sentimos honrados de haber formado parte de su trayectoria”, mencionó la publicación.

O’Dell comentó que Funk era la persona “más optimista” que jamás había conocido.

“Muchos hombres le dijeron: ‘No, no puedes hacer esto. No, no puedes hacer aquello’”, dijo O’Dell. “Y ella nunca se enfadó. Simplemente se mostró más decidida”.

Según una breve biografía publicada por la ciudad de Grapevine, Funk fue la primera inspectora de la Administración Federal de Aviación y la primera investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Participó en entrenamiento de astronautas del programa Mercury 13

En la década de 1960, ella y otras mujeres piloto participaron en el entrenamiento de astronautas del programa Mercury 13, pero no se les permitió convertirse en astronautas.

Wally Funk never stopped believing that one day she would reach space. Her passion for flight, perseverance, and love of exploration will continue to inspire generations of Americans.



Godspeed, Wally. https://t.co/EmdBv1cgaK — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) July 9, 2026

“Wally Funk nunca dejó de creer que algún día llegaría al espacio. Su pasión por volar, su perseverancia y su amor por la exploración seguirán inspirando a generaciones de estadounidenses.

¡Que te vaya bien, Wally!”, publicó el jueves el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en sus redes sociales.

HVI