Hundimientos en Los Héroes Coacalco: Familias Abandonan sus Casas por Miedo a Colapso

En la colonia Héroes Coacalco, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, una serie de socavones y hundimientos mantiene en alerta a los habitantes. Los vecinos aseguran que el problema ha empeorado con el paso de los años y ahora temen que un sismo de gran magnitud pueda provocar el colapso de viviendas que ya presentan daños estructurales. La preocupación creció después de que un nuevo socavón se abriera en plena calle y pusiera en riesgo a vehículos y personas.

Los hundimientos sobre la calle Felipe Vinicio Berriozábal han provocado severas afectaciones en al menos una vivienda, la cual presenta paredes cuarteadas, separación entre losas, trabes y columnas, además de una fachada visiblemente inclinada. De acuerdo con los habitantes, el deterioro evidencia el riesgo que enfrentan quienes viven en la zona.

Cinco viviendas permanecen abandonadas por los daños

El problema no surgió recientemente. Vecinos explican que desde hace seis años, al menos cinco viviendas permanecen deshabitadas debido a los daños que presuntamente han sido ocasionados por los constantes hundimientos del terreno. La situación volvió a encender las alertas el 2 de julio, cuando una pipa que abastecía gas quedó atrapada en un socavón que se formó a la mitad de la calle.

Un vecino de Héroes Coacalco relató lo ocurrido y cuestionó la reparación realizada por las autoridades: “El 2 de julio aquí se hizo un socavón, se estaba volteando una pipa de gas. Vinieron, se supone que a arreglar, pero nada más echaron la tierra”.

Los habitantes aseguran que, lejos de solucionarse, el problema continúa avanzando. Con el paso de los días han observado que el hundimiento comenzó a extenderse hasta la calle San Francisco, lo que incrementa la preocupación entre las familias que viven en ese sector de la colonia.

Vecinos advierten que las grietas siguen creciendo

Danna Aceves, vecina de Héroes Coacalco, explicó que uno de los mayores temores es que un movimiento sísmico agrave las afectaciones que ya presentan las viviendas: “Nos da miedo que en algún sismo fuerte se vaya a venir a las casas o a nuestras casas”.

Otra habitante de la colonia, quien ha observado la evolución del problema durante 10 años, señaló que el movimiento del suelo es cada vez más evidente. “Diez años, ¿verdad?, que ya empezó a verse el movimiento. Más que nada de este lado. Esta casa que está aquí al lado se está despegando”.

Por su parte, Leslie, habitante de Héroes Coacalco, advirtió que las fracturas en algunas viviendas representan un peligro no solo para los propietarios, sino también para quienes transitan por la zona.

“Hay casas que sí están fracturadas. En una de esas no se cae un carro, se puede caer una persona. Sí es bastante preocupante por esa parte”, asegura.

Más adelante, la misma vecina recordó que el deterioro del terreno ha cambiado por completo las condiciones de la colonia: “Yo que ya llevo muchos años viviendo en esta colonia, no estaba así”.

Piden estudios de suelo para evitar una tragedia

Ante el crecimiento de los socavones y el deterioro de las viviendas, los habitantes hacen un llamado a las autoridades municipales y estatales para que realicen estudios de mecánica de suelos y determinen el origen de los hundimientos. Los vecinos consideran que una evaluación técnica es indispensable para conocer el nivel de riesgo y definir las acciones necesarias que permitan proteger el patrimonio y la seguridad de las familias antes de que ocurra una emergencia mayor.