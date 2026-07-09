Hundimientos en Los Héroes Coacalco: Familias Abandonan sus Casas por Miedo a Colapso

Vecinos solicitan estudios de mecánica de suelos para determinar el origen del problema y evitar una tragedia

Las lluvias agravan los socavones en Héroes CoacalcoLas lluvias agravan los socavones en Héroes Coacalco. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Un nuevo socavón atrapó una pipa de gas y reavivó la preocupación de los habitantes de Héroes Coacalco

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