Hombre de 96 Años Desaparece en Guanajuato y Aparece Vivo a 274 Kilómetros en Edomex

Tras el reencuentro, paramédicos recomendaron una revisión médica para descartar complicaciones por los días que el hombre permaneció desaparecido

Policías de Neza auxiliaron al señor FranciscoPolicías de Neza auxiliaron al señor Francisco. Foto: Cuartoscuro

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La Policía Municipal de Nezahualcóyotl logró contactar a la familia gracias a documentos personales que el adulto mayor llevaba consigo

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