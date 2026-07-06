Hombre de 96 Años Desaparece en Guanajuato y Aparece Vivo a 274 Kilómetros en Edomex

Un hombre de 96 años de edad, que había sido reportado como desaparecido en la colonia Romita, en el municipio de Guanajuato, la capital de Guanajuato, fue localizado con vida cinco días después en la colonia Valle de Mota, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El hallazgo ocurrió sobre el Anillo Periférico Río de los Remedios, a 274 kilómetros del lugar donde sus familiares lo vieron por última vez. El caso sorprendió por la distancia que recorrió y por las condiciones en las que fue encontrado.

Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl acudieron al sitio tras recibir un reporte ciudadano. Al llegar, localizaron al adulto mayor en aparente situación de abandono.

Durante la atención, el señor Francisco Moreno López entregó documentos personales en los que aparecían varios números telefónicos. Gracias a esa información, los oficiales lograron contactar a sus familiares y confirmaron que existía un reporte de búsqueda activo desde el 29 de junio de 2026.

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La familia ya temía el peor desenlace tras varios días sin noticias

El reencuentro puso fin a días de incertidumbre para sus seres queridos, quienes habían perdido la esperanza de encontrarlo con vida debido a su avanzada edad.

María del Carmen España Moreno, sobrina del señor Francisco, habló sobre la angustia que vivió la familia durante los días de búsqueda:

"Ya dábamos, bueno al menos yo, yo daba por hecho de que ya no lo íbamos a encontrar porque es una persona grande."

Después de localizarlo, los policías le ofrecieron alimentos y una bebida para ayudarlo mientras continuaban con el protocolo correspondiente. Posteriormente, paramédicos acudieron para brindarle una primera valoración médica y verificar su estado de salud antes de iniciar el proceso para reunirlo nuevamente con su familia.

Reconocen la labor de los policías que ayudaron a reunir a la familia

Los familiares agradecieron el trato que recibió el adulto mayor por parte de los elementos de seguridad, al considerar que su intervención fue fundamental para lograr el esperado reencuentro.

María del Carmen España Moreno destacó el trabajo realizado por los oficiales que atendieron el caso:

"La verdad estamos muy agradecidos con los oficiales porque hicieron un buen trabajo. Yo creo que hay muy pocos oficiales que se portan de esta manera."

La familia también confirmó que el señor Francisco Moreno López será sometido a una revisión médica para descartar cualquier complicación derivada de los días que permaneció desaparecido.

Antes de concluir el proceso de reunificación, los paramédicos recomendaron una valoración médica más completa para conocer su estado general de salud.

María del Carmen España Moreno explicó cuál será el siguiente paso para atender al adulto mayor:

"Había comentado la paramédico que sí se necesitaba una revisión médica y sí se va a hacer. En un rato lo vamos a llevar al médico para que se revise."