Confirman Dos Casos de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos en Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos.

Confirman Dos Casos de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos en TamaulipasFoto: N+

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Dos casos de miasis en humanos en Tamaulipas alertan a la población. Conoce las medidas de prevención y cómo cuidar a los más vulnerables.

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