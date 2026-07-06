Confirman Dos Casos de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos en Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó dos casos de miasis causada por el gusano barrenador en personas. Uno de ellos se detectó en el municipio de Miquihuana y el otro en El Mante. Ambos pacientes recibieron atención hospitalaria y, tras la confirmación de los casos, las autoridades activaron los protocolos epidemiológicos correspondientes, entre ellos cercos sanitarios y acciones de fumigación para prevenir la aparición de nuevos contagios.

La dependencia explicó que las personas con heridas abiertas, diabetes o enfermedades crónicas presentan un mayor riesgo de sufrir esta infestación, por lo que hizo un llamado a mantener limpias y cubiertas las lesiones, acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma y brindar especial atención a los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos o en condiciones de vulnerabilidad.

Autoridades de Salud en Tamaulipas Insisten en Mantener una Adecuada Limpieza

De acuerdo con las autoridades sanitarias, este tipo de infestaciones suele asociarse con heridas sin atención o con una higiene deficiente, ya que las moscas depositan sus huevos en tejido expuesto. Por ello, insistieron en mantener una adecuada limpieza en viviendas, ranchos y otros espacios donde pueda existir presencia de estos insectos, además de atender oportunamente cualquier lesión para reducir el riesgo de infección.