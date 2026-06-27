Confirman Primer Caso de Miasis en Hombre por Gusano Barrenador en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó este el primer caso de miasis causada por Gusano Barrenador en la entidad.

El paciente es un hombre de la tercera edad de 84 años del municipio de Saltillo y de profesión médico veterinario, quien recibe atención médica especializada.

De acuerdo con la dependencia, el adulto mayor presentó una herida con presencia de larvas, además de dolor y enrojecimiento, por lo que acudió a recibir atención médica.

Secretaría de Salud activa protocolo de vigilancia

Tras la confirmación del caso, la Secretaría de Salud activó el protocolo de vigilancia epidemiológica, que incluyó la búsqueda intencionada de posibles casos relacionados, así como labores de control sanitario y fumigación preventiva en los alrededores del domicilio del paciente. Hasta el momento, no se han detectado nuevos casos asociados.

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Las autoridades señalaron que se mantiene vigilancia permanente en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del estado e hicieron un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas como mantener limpias y cubiertas las heridas, así como evitar el contacto con ganado en zonas donde exista presencia del Gusano Barrenador.

El Gobierno del Estado de Coahuila reitera su compromiso con la protección de la salud y continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención médica.