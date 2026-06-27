Confirman Primer Caso de Miasis en Hombre por Gusano Barrenador en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el primer caso de miasis en un humano por gusano barrenador en el estado.

Confirman Primer Caso de Miasis por Gusano Barrenador en CoahuilaFoto: N+

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Confirmado el primer caso de miasis por Gusano Barrenador en Coahuila. La Secretaría de Salud activa protocolos de vigilancia. Infórmate sobre cómo protegerte.

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