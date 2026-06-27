Camión de Personal Atropella a Motociclista en la Zona Industrial de Torreón

Un camión de personal atropelló a una motociclista que circulaba sobre la Zona Industrial de Torreón.

Motociclista Lesionada Luego de Ser Arrollada por Camión de Personal en TorreónFoto: N+

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