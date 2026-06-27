Camión de Personal Atropella a Motociclista en la Zona Industrial de Torreón

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada mientras circulaba a bordo de su motocicleta en la Zona Industrial de Torreón, la mañana de este viernes.

El accidente ocurrió cuando un camión de personal salía de la calle Alfredo Bustos y presuntamente no respetó la preferencia de paso, impactando a la motociclista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Lesionada Luego de Ser Arrollada por Camión de Personal en Torreón

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica, ya que sufrió un esguince de tobillo.

Un agente de Peritos tomó conocimiento del accidente y se encargó de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Motociclista resulta lesionada tras ser arrollada por camión de personal en Torreón

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras impactarse contra una camioneta sobre el bulevar Independencia, a la altura de la colonia El Fresno, en Torreón.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor de una camioneta le cortó la circulación al joven al intentar ingresar a un centro comercial sin tomar las debidas precauciones.

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Al invadir el carril, el motociclista no alcanzó a frenar y se impactó contra el costado de la unidad. A consecuencia del choque, salió proyectado contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Minutos después del accidente, el conductor de la camioneta movió el vehículo e intentó ocultarlo para evadir su presunta responsabilidad.

Sin embargo, un taxista que presenció los hechos alertó a los agentes de Vialidad y les indicó el lugar exacto donde habían escondido la unidad involucrada.

Elementos de Peritos aseguraron la camioneta y tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades. El conductor fue puesto a disposición de la autoridad competente.