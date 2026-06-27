Rescatan a Lechuza Hallada Sobre el Bulevar Centenario en Torreón

Una pequeña lechuza fue encontrada por una mujer la mañana de este viernes 26 de junio sobre el bulevar Centenario de Torreón, a la altura del bulevar La Nogalera, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades para poner al ave a salvo.

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Tras el reporte al departamento de Protección Civil, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para resguardar a la lechuza y trasladarla con un médico veterinario, quien realizará una valoración para verificar su estado de salud y determinar si presenta alguna lesión.

Los rescatistas también recorrieron la zona en busca de un posible nido, ya que el ejemplar aparenta tener apenas unas semanas de nacido. Se presume que pudo haber caído de un nido ubicado en las inmediaciones del canal de riego cercano.

Una vez que concluya la revisión veterinaria y se confirme que el ave se encuentra en buenas condiciones, será reintroducida en el área donde fue localizada, con el objetivo de que pueda reunirse con su hábitat natural.

Liberan a Lechuza rescatada por bomberos en el sector las Etnias de Torreón

El pasado 1 de junio, elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón atendieron un reporte de una lechuza caída en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el sector de las Etnias.

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Al arribo de los elementos de bomberos, resguardaron a la ave y la trasladaron a un centro veterinario para su valoración médica.

El doctor Alcalá, médico veterinario que atendió a la lechuza informó que no cuenta con algún tipo de lesión y que se trata de un ave silvestre que no estaba bajo el cuidado de alguna persona.

Se informó que se procedió a su liberación en el sector donde fue resguardada ya que ahí cuenta con su nido.