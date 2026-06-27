Rescatan a Lechuza Hallada Sobre el Bulevar Centenario en Torreón

Una pequeña lechuza fue encontrada sobre el bulevar Centenario en la ciudad de Torreón.

Rescatan a Lechuza Hallada Sobre el Bulevar Centenario en TorreónFoto: N+

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Una lechuza bebé fue rescatada en el bulevar Centenario de Torreón. Bomberos y veterinarios trabajan para asegurar su bienestar antes de devolverla a su hábitat. Descubre más sobre este rescate.

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Lechuza hallada en bulevar Centenario es rescatada y cuidada