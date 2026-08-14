Paris Jackson Revela Cómo Conoció a su Mamá por Primera Vez a los 15 Años

Por primera vez en su vida, París Jackson, hija de Michael Jackson, habló sobre cómo fue conocer a su mamá cuando tenía 15 años.

Recordemos que París, fue producto de la relación que tuvo 'El Rey del Pop, con Debbie Rose, una asistente de dermatología a la que conoció en 1998.

Michael y Debbie se separaron en el año 2000 y ella le cedió a Jackson la custodia total de París, quien vivió sus años de infancia en Neverland, el icónico rancho de su padre.

Ahora, durante una entrevista, París a hablado sobre cómo fue conocer a su mamá cuando tenía 15 años.

“Sabes, al final recuerdo que pregunté sobre eso cuando tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que recibí fueron suficientes para mí. Simplemente como, ‘Oh, ¿cómo se llama?’ Y me dijeron su nombre, y yo pensé: ‘Ok, genial’”, dijo Paris. “Seguí adelante, conectamos cuando tenía unos 15 años, y luego empezamos a acercarnos mucho hacia el final de mi adolescencia”.

“Recuerdo que bajé y ella estaba en el salón con mi abuela. Al entrar solo dije: ‘Hola, mamá’, y ella dijo: ‘Hola.’ Me senté. Hablamos un momento. Luego salimos por el día y simplemente pasamos el rato”, dijo Paris.

Paris ha contado que la relación con su madre se ha estrechado en los últimos años y que dejó que la relación entre ellas tomara su propio lugar, sin expectativas.

La modelo y actriz dijo que con el paso del tiempo descubrió que ella y su mamá tienen mucho en común.

“Es una Sagitario, así que tiene el fuego. Soy Aries, tengo el fuego... Somos muy parecidas”, dijo Paris. “Creo que lo realmente genial de mi proceso, en general, en todo, es aprender cómo las expectativas nos joden, y si entro en una relación con expectativas, probablemente acabaré decepcionada, frustrada, irritada o que nacerá resentimiento o algo así, ¿sabes? Cuando me topo con algo y no tengo expectativas, se crea un espacio realmente chulo para que algo orgánico simplemente florezca”.