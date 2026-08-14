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Paris Jackson Revela Cómo Conoció a su Mamá por Primera Vez a los 15 Años

París Jackson reveló que conoció a su mamá cuando tenía 15 años, relató cómo fue ese primer encuentro y cómo es su relación actualmente

Paris-Jackson-Revela-Como-Fue-Conocer-a-su-Madre-a-los-15-añosFoto: Getty Images

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París Jackson comparte cómo conocer a su mamá a los 15 años cambió su vida. Una relación que floreció sin expectativas.

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