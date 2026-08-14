Avengers Doomsday: ¿Por Qué Hay Confusión sobre la Preventa en México?

La preventa general de boletos para Avengers: Doomsday ya arrancó en Estados Unidos, pero en México los fans todavía tendrán que esperar.

La venta general en todos los complejos cinematográficos de Estados Unidos comenzó este viernes con cifras que, por ahora, lucen prometedoras, mientras que para el mercado mexicano aún no hay una venta general.

La preventa general ya es una realidad en EU

Aunque todavía faltan varios meses para el estreno más importante de los últimos años de Marvel Studios y Disney, el primer paso ya se dio. Junto con la venta de boletos, el estudio también soltó un dato muy esperado por los fans: la ficha técnica de la película confirmó una duración oficial de 165 minutos, es decir 2 horas con 45 minutos, tiempo en el que Anthony y Joe Russo dirigirán el choque entre los Vengadores, los X-Men y Doctor Doom.

Antes de esta venta masiva, el estudio había lanzado previamente un despliegue restringido a pantallas de formato grande y salas premium en cerca de mil complejos de Estados Unidos, y los resultados fueron contundentes: la cinta acumuló 16.5 millones de dólares en su primer día de venta anticipada, según cifras de Variety, cifra que duplicó lo registrado en su momento por Deadpool & Wolverine.