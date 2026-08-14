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Avengers Doomsday: ¿Por Qué Hay Confusión sobre la Preventa en México?

La preventa general ya arrancó en Estados Unidos y por eso se generó una confusión sobre la venta de boletos en México.

preventa-avengers-doomsday-mexico-cuandoFoto: Getty Images

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La preventa general ya arrancó en Estados Unidos y por eso se generó una confusión sobre la venta de boletos en México.

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