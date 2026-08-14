La Casa de los Famosos México 2026: Quiénes son los Finalistas del Robo de Salvación Hoy

La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a uno de sus momentos más tensos: la prueba por el robo de la salvación, disputada este jueves 13 de agosto. Con siete habitantes en la placa de nominados, cuatro de ellos ya se perfilan como los finalistas que buscarán arrebatarle la salvación a Brianda Deyanara, líder de la semana.

¿Quiénes son los finalistas?

Tras dos rondas de eliminatorias, la dinámica, bautizada como "Carritos Chocones", dejó definidos a los finalistas por rama:

Rama varonil: Moisés Peñaloza y Memo Schutz

Rama femenil: Arantza Ruiz y Gema Garoa

Entre ellos está el habitante que se convertirá en el retador directo de Brianda Deyanara por la salvación.

Así fue la prueba

El reto tuvo un formato similar al curling: en el jardín se trazó una pista con divisiones de distintos valores, y cada habitante debía usar un bastón para impulsar un carrito hasta la zona que sumara más puntos. Cada participante contó con varios lanzamientos; al final se sumaron los puntos obtenidos, y quienes acumularon más avanzaron de ronda. En la rama femenil, el empate obligó a una ronda súbita entre Arantza Ruiz y Gema Garoa para definir a las dos finalistas.

Los siete nominados de la semana

La gala de nominación del miércoles 12 de agosto, que este ciclo incorporó la dinámica de "caja misteriosa", dejó una placa de siete integrantes, la más numerosa de la temporada hasta ahora:

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Masad Altamimi

Luis Chaparro

Yanet García

Flor Vigna

Moisés Peñaloza

Todos ellos están en riesgo de abandonar la casa el próximo domingo, salvo quien logre el robo de la salvación esta noche.

¿Qué sigue?

De acuerdo con el calendario semanal del reality, este jueves también concluye la prueba semanal y se realiza la cena de nominados. El viernes se llevará a cabo el robo de salvación definitivo, seguido de la fiesta temática, mientras que la gala de eliminación cerrará el ciclo el domingo.