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La Casa de los Famosos México 2026: Quiénes son los Finalistas del Robo de Salvación Hoy

Moisés, Memo, Arantza y Gema son los finalistas que buscarán la salvación en La Casa de los Famosos México 2026. Así fue la prueba y quiénes están nominados.

finalistas-robo-salvacion-casa-de-los-famosos-mexico-esta-semana-13-agosto-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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La prueba 'Carritos Chocones' define a Moisés, Memo, Arantza y Gema como finalistas en La Casa de los Famosos México 2026. ¿Quién logrará la salvación y evitará la eliminación? No te lo pierdas.

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