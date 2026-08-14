Accidentes

Se Registra Accidente Vial Sobre la Carretera Ciudad Juárez-Casas Grandes

El accidente ocurrió luego de que el conductor de una camioneta omitiera un señalamiento de alto y chocara contra una camioneta gris.

Menores Viajaban en la CamionetaMenores Viajaban en la Camioneta. Foto: N+

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Accidente en carretera Juárez-Casas Grandes: una camioneta blanca omitió el alto y chocó contra otra con una familia a bordo.

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