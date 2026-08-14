Se Registra Accidente Vial Sobre la Carretera Ciudad Juárez-Casas Grandes

La tarde de este jueves 13 de agosto, se registró un accidente vial en el entronque carretero Santa Teresa, sobre la carretera Juárez-Casas Grandes, luego de que una camioneta blanca, cargada con maletas y artículos del hogar, presuntamente omitiera un señalamiento de alto en uno de los cuatro cruces e impactara contra una camioneta gris.

Menores Viajaban en la Camioneta

En la segunda unidad viajaba una familia de más de cinco integrantes, entre ellos una bebé recién nacida y otro menor de edad. De acuerdo con familiares, ambos pequeños viajaban en sus respectivos portabebés y permanecían correctamente asegurados al momento del impacto.

En el lugar se informó que no se registraron personas con lesiones de gravedad. Únicamente, una mujer presentó una lesión menor en uno de sus brazos y permaneció en el sitio a la espera de una unidad médica, cuyos paramédicos revisarían también a los menores para descartar cualquier afectación.

Camioneta Quedó en Pérdida Total

Elementos de la Guardia Nacional apoyaron en las labores para retirar las pertenencias que se encontraban en la camioneta blanca, con el fin de permitir que una grúa retirara la unidad, que terminó en pérdida total.