Buscan a Octavio Haro, Empresario Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Desde el pasado martes 11 de agosto se desconoce el paradero de Octavio Haro Cachua, de 43 años. De acuerdo con la denuncia, la pista se perdió en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en el municipio de Zapopan.

Octavio Haro Cachua también es conocido entre sus contactos por el contenido que comparte en redes sociales. En sus videos suele dar recomendaciones financieras y orientaciones para invertir en inmuebles, entre otros rubros, también hace invitaciones para unirse como accionista en una empresa.

A la par de la ficha oficial de búsqueda, allegados de Octavio han compartido la imagen de él, en espera de datos que permitan acercarse a su localización.

¿Qué otros empresarios se encuentran desaparecidos en Jalisco?

En otra indagatoria, las autoridades también buscan a Ricardo Cabezas, empresario inmobiliario que está desaparecido desde el pasado 30 de julio. En este caso ya hay una mujer detenida.

El pasado fin de semana, familiares del empresario se manifestaron para exigir su localización.