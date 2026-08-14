Desaparecidos

Buscan a Octavio Haro, Empresario Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Autoridades mantienen la búsqueda de Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años de edad, quien desapareció desde el pasado 11 de agosto en Zapopan

Autoridades mantienen la búsqueda de Octavio HaroAutoridades de Jalisco mantienen la búsqueda de Octavio Haro. Foto: Octavio Haro

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Octavio Haro, conocido por sus consejos financieros en redes, está desaparecido desde el 11 de agosto en Zapopan. La búsqueda continúa

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