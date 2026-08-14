Internacional

Envía EUA Portaaviones a Medio Oriente tras Reportes de Problemas de Salud Mental en otro Barco

El USS George Washington comenzó su trayecto rumbo a Medio Oriente desde el océano Pacífico después de reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento en el USS Abraham Lincoln

USS George WashingtonUSS George Washington. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+