Envía EUA Portaaviones a Medio Oriente tras Reportes de Problemas de Salud Mental en otro Barco

El portaaviones USS George Washington comenzó su trayecto rumbo a Medio Oriente desde el océano Pacífico luego de que surgieron reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, el cual ha tenido un prolongado despliegue.

El Lincoln ha estado apoyando durante la guerra de Estados Unidos contra Irán, y ha estado desplegado de manera ininterrumpida en altamar por más de 260 días.

El USS George Washington zarpó del puerto de Da Nang, Vietnam, la semana pasada, indicó la Marina en un comunicado.

Un funcionario de la Marina, que habló de manera anónima, confirmó que el USS George Washington se encontraba en el estrecho de Malaca, que conecta los océanos Pacífico e Índico.

Previamente The Wall Street Journal informó que Washington reemplazaría al Lincoln como uno de los dos portaaviones estacionados en Medio Oriente.

Esa medida dejaría las aguas del Pacífico sin portaaviones de Estados Unidos por tiempo indefinido.

USS Abraham Lincoln

El Lincoln se desplegó originalmente el 21 de noviembre desde San Diego y llegó a Medio Oriente en enero, antes del inicio de la guerra con Irán del 28 de febrero.

La Marina reconoció que el conflicto generó un "entorno sumamente complicado en el que los centros tradicionales de suministro en Oriente Medio se vieron interrumpidos por acciones de combate".

En un comunicado, la Marina señaló que eso, provocó también escasez y la pérdida de correo a bordo del portaaviones.

"El liderazgo priorizó los suministros críticos para la misión: primero alimentos, luego artículos de higiene y después el correo", señaló el documento, antes de asegurar que los marineros a bordo del buque tienen actualmente acceso a agua limpia y a "opciones de comidas saludables".

Algunos legisladores demócratas piden investigaciones e información extra respecto de las condiciones a bordo del buque, que se tenía previsto regresara a casa en mayo.

Durante una visita a Panamá, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que quiere que los marineros a bordo del Lincoln regresen a casa y que se lleve a cabo una rotación de las tripulaciones lo antes posible, pero rechazó los reportes de problemas a bordo.

"Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que les podamos proporcionar en todo momento. Algunos despliegues son más largos que otros, y no tengo más que respeto y gratitud por esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones austeras, con menos escalas en puerto es increíble"

La Marina rechazó los primeros reportes de abril respecto a la escasez de alimentos a bordo del buque, calificándolos de "falsos".

Salud mental

Desde entonces han surgido reportes de que marineros a bordo del Lincoln luchan con temas de salud mental.

La Marina en su comunicado precisó que "no ha observado un aumento de ideas o intentos suicidas a bordo del buque", pero las autoridades se negaron a proporcionar datos bajo el argumento de la seguridad operativa y preocupaciones de privacidad de los pacientes.

El funcionario de la Marina indicó que un marinero a bordo del Lincoln cayó por la borda a principios de este mes, pero fue rescatado y atendido de inmediato, antes de ser trasladado fuera del buque para seguir con su tratamiento. No precisó si se consideró el incidente como un intento de suicidio.

Por su parte el Comando Central de Estados Unidos, rechazó en redes sociales los reportes sobre malas condiciones.

"Los marineros e infantes de marina del Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln mantienen su resiliencia y determinación después de más de 260 días en altamar, 10 mil vuelos de aeronaves y 1.5 millones de libras (680 kilos) de municiones empleadas”

Con información de AP.

LECQ