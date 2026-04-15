Portaaviones de EUA Rompe Récord de Despliegue Más Largo Desde Guerra de Vietnam

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, batió el miércoles el récord estadounidense del despliegue más largo posterior a la guerra de Vietnam, un período de casi 10 meses en el que participó tanto en la incursión militar en Venezuela como en la guerra contra Irán.

El día número 295 del buque en el mar superó el despliegue más largo realizado por un portaaviones en los últimos 50 años, cuando el USS Abraham Lincoln fue enviado durante 294 días en 2020 durante la pandemia de COVID-19, según datos recopilados por US Naval Institute News, un medio de comunicación administrado por el Instituto Naval de los Estados Unidos, una organización sin fines de lucro.

Esto plantea interrogantes sobre el impacto en los miembros del servicio que se encuentran lejos de casa durante largos períodos, así como sobre la creciente presión que sufren el buque y su equipamiento, dado que el portaaviones ya sufrió un incendio que lo obligó a someterse a largas reparaciones.

El USS Ford inició su despliegue en junio de 2025, con destino al mar Mediterráneo desde su puerto base en Norfolk, Virginia. En octubre, las fuerzas armadas lo desviaron al mar Caribe como parte del mayor despliegue naval en la región en generaciones.

Portaaviones utilizado en la operación militar contra Nicolás Maduro

El portaaviones participó en la operación militar para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Posteriormente, entró en combate, dirigiéndose hacia Oriente Medio a medida que aumentaban las tensiones con Irán.

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El portaaviones participó en los primeros días de la guerra entre Irán y China desde el mar Mediterráneo, antes de atravesar el canal de Suez y dirigirse al mar Rojo a principios de marzo.

Sin embargo, un incendio en una de sus lavanderías obligó a la compañía naviera a dar la vuelta y regresar al mar Mediterráneo para realizar las reparaciones.

El senador Tim Kaine de Virginia afirmó que el despliegue sin precedentes ha tenido un impacto significativo en la salud mental y el bienestar de la tripulación. Señaló que el incendio dejó temporalmente a 600 marineros sin un lugar donde dormir.

“Deberían estar en casa con sus seres queridos, no enviados por todo el mundo por un presidente que actúa como si el ejército estadounidense fuera su guardia personal”, dijo el senador demócrata en un comunicado.

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Con información de AP