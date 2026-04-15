Las 100 Personas Más Influyentes de TIME: ¿Quiénes Son en 2026?
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Conoce aquí a los líderes, pioneros, artistas, innovadores, iconos y titanes que conforman la lista de las 100 personas más influyentes de TIME
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La revista TIME dio a conocer hoy, 15 de abril de 2026, su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que destacan líderes, pioneros, titanes, artistas, innovadores e iconos.
Aquí te damos a conocer quiénes integran la lista TIME100 de 2026, que fue integrada luego de una consulta con editores, reporteros y fuentes de todo el mundo, y de una revisión de las recomendaciones que la revista recibe todos los días, indicó Sam Jacobs, editor en jefe.
Sheinbaum, en la lista de los más influyentes
Cabe señalar que en la lista aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la categoría de Líderes.
De acuerdo con un artículo de la revista, la mandataria comenzó su primer año de gestión bajo presión de todos lados, y su respuesta “fue una lección de diplomacia”.
Ejemplificó la lucha contra los cárteles de las drogas y el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, entre otros.
En el listado también aparecen el presidente estadounidense, Donald Trump; su homólogo chino, Xi Jinping; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani
Se trata de la categoría de Líderes por "su influencia para marcar la agenda global contemporánea".
Lista de personas más influyentes de TIME100 2026
Categoría de Líderes
- Papa León XIV.
- Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
- Marco Rubio, secretario de Estado de EUA.
- Donald Trump, presidente de EUA.
- Mark Carney, primer ministro de Canadá.
- Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.
- Xi Jinping, presidente de China.
- Sanae Takaichi, primera Ministra de Japón.
- Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
- Netumbo Nandi-Ndaitwah, presidenta de Namibia.
- Steve Witkoff, enviado de Trump a Oriente Medio.
- Gavin Newsom, Gobernador de California.
- Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX.
- Balendra Shah, primer ministro de Nepal.
- Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca.
- Tarique Rahman, Primer ministro de Bangladés.
- Mark Kelly, Senador de Estados Unidos.
- Heather Gerken, juristas y académicas de EUA.
- Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de EUA.
- Henna Virkkunen, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.
- Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU.
- Mette Frederiksen, Primera ministra de Dinamarca.
- Jacob Frey, Alcalde de Minneapolis.
- Fatih Birol, Director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.
Categoría Artistas
- Luke Combs
- Jennie
- Keke Palmer
- Noé Wyle
- Dakota Johnson
- Jafar Panahi
- Claire Danes
- Benicio Del Toro
- Jonathan Groff
- Ranbir Kapoor
- Tayari Jones
- Noah Kahan
- Anderson .Paak
- Rhea Seehorn
- Coco Jones
- Freida McFadden
Categoría Titanes
- Zoe Saldaña, actriz
- Ben Stiller, actor
- Aliko Dangote, empresario africano
- Scottie Scheffler, golfista estadounidense
- Anok Yai, modelo
- Ralph Lauren, diseñador de moda
- Lynsey Addario, fotoperiodista
- Susan Dell y Michael Dell
- Sundar Pichai, CEO de Google
- David Ellison, director ejecutivo de Skydance Media
- Precious Matsoso y Anne-Claire Amprou
- Lip-Bu Tan, CEO de Intel
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Con información de N+.
spb