"México Es un Ejemplo", Afirma Sheinbaum en Inauguración de Polo de Desarrollo en Tlaxcala

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un ejemplo porque, pese a las circunstancias adversas del contexto global, "la fortuna es que las cosas van funcionando", dijo durante el evento en el que inauguró un polo de desarrollo en Huamantla, Tlaxcala.

La mandataria destacó, entre otros factores, que el peso se mantiene estable, aumentó la venta de vehículos ligeros y la inflación se ha mantenido dentro de los rangos, aunque las condiciones internacionales se han complejizado en los últimos meses.

"La fortuna es que las cosas van funcionando. A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo", afirmó.“Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026", agregó.

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Además, aseguró que uno de los diferenciadores es que gran parte de la inversión se enfoca en generar desarrollo para el pueblo.

“Ahora, la inversión no lo es todo, el modelo de desarrollo del Plan México tiene que ver con lo que representamos con la llamada Cuarta Transformación o con lo que hemos puesto en el centro que es la Prosperidad Compartida o dicho de otra forma ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Lo que queremos es que el Estado, nosotros, el recurso público se invierta en la gente”, puntualizó desde el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Huamantla, Tlaxcala.

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¿Qué son los PODECOBI?

En la inauguración del polo de desarrollo, Sheinbaum apuntó la relevancia de esta obra en un estado que no forma parte de las entidades donde se ha apoyado históricamente el desarrollo industrial, como lo es Nuevo León u otros estados del norte del país.

Destacó que los PODECOBI son espacios que se urbanizan con los servicios básicos, tales como vivienda para las y los trabajadores, escuelas, agua, transporte, entre otros. Esto hace atractivas a estas regiones para recibir inversiones, las cuales, además, cuentan con incentivos especiales.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la inversión de 540 mdd en el PODECOBI en Huamantla, es una realidad gracias a la estrategia del gobierno federal. Además, destacó que la inauguración abre las puertas del desarrollo para la región y su construcción en tiempo récord acelera las obras en el resto de los estados donde se instalarán estos Polos.

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