¿Suspenden Regreso a Clases Mañana Lunes 13 de Abril? SEP Dará 11 Días de Descanso a Estos Niños

Surgió la duda de si realmente hay regreso a clases mañana lunes 13 de abril 2026 en México, por tal motivo acá te lo aclaramos y además te contamos qué alumnos van a tener 11 días de descanso durante este mes, debido a que así está establecido en el calendario oficial de la SEP.

Aunque las vacaciones de la Semana Santa ya terminaron para la gran mayoría de estudiantes y trabajadores, en una nota te contamos cuándo se reanudan las clases en abril y qué alumnos regresan a las escuelas hasta el mes de mayo 2026 por un cambio a nivel estatal.

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¿Hay regreso a clases el lunes 13 de abril 2026?

El lunes 13 de abril sí hay clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México, pues en esa fecha está pactado el regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa, así lo establece el calendario de la SEP.

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Una importante noticia es que hay un calendario escolar a nivel estatal que establece 11 días de descanso en lo que queda del mes de abril y otros más en mayo 2026, por lo que miles de estudiantes van a gozar de dos semanas de inactividad en las escuelas.

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¿Qué alumnos van a tener 11 días de suspensión de clases SEP en abril 2026?

Serán los alumnos de escuelas particulares y públicas de educación básica del estado de Aguascalientes los que van a disfrutar de 11 días sin ir a la escuela, esto porque a partir de lunes 20 de abril y hasta el 4 de mayo 2026 se suspenden las clases, así lo confirmó el Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE).

El motivo por el que habrá este periodo vacacional es porque la IAE decidió aplazar las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para las fechas en que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes. Este cambio lo permite la SEP a las autoridades educativas locales, siempre y cuando cumplan con el número mínimo de días de clase al año.

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Aunque si habrá clases este lunes 13 de abril 2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de Aguascalientes están por gozar varios descanso oficial, por lo que seguramente estarán impacientes porque llegue el viernes para salir de vacaciones.

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