Caso Joel Ulises: Asesinan a Estudiante de FES Cuautitlán en Presunto Asalto Afuera del Plantel

Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, fue asesinado durante un presunto asalto en calles del Estado de México; exigen justicia.

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los lamentables hechos en los que perdió la vida el integrante de la comunidad estudiantil.

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"La FES Cuautitlán y la comunidad universitaria en su conjunto nos sumamos con solidaridad y profundo respeto al duelo de la familia y amigos de Joel Ulises en estos dolorosos momentos", aseguró.

Asimismo, demandaron a las autoridades correspondientes, el esclarecimiento de este hecho ocurrido en la calle Narciso Mendoza en el poblado de San Sebastián Xhala.

"Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia", afirmaron.

La FES Cuautitlán pidió una investigación eficaz que permita llevar ante la justicia a la o las personas responsables del crimen.

Video: FES Cuautitlán Condena la Muerte de Joel Ulises, Estudiante Asesinado Durante un Presunto Asalto

¿Qué pasó con Joel Ulises Cristóbal Castillo?

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves, cuando Joel Ulises Cristóbal Castillo se encontraba cerca de la FES Cuautitlán.

Las autoridades fueron alertadas por un joven lesionado con impactos de arma de fuego en la calle Narciso Mendoza, pero cuando llegaron los equipos de rescate solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya realiza las investigaciones para esclarecer el homicidio del estudiante de la licenciatura en Administración.

Se presume que Joel fue atacado a balazos luego de un asalto.

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EPP