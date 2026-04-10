Paro de Trabajadores del Metro CDMX Hoy: ¿Cuándo Termina y Dónde Hay Afectaciones por Retrasos?

Los trabajadores del Metro CDMX realizan un paro de labores escalonado, lo que ha afectado el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC), principalmente, con retrasos en el paso de los trenes, pero, ¿por qué realizan esta protesta y cuándo terminará?

De acuerdo con las autoridades del transporte, se realiza una mesa de negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), con la finalidad de analizar y atender sus peticiones.

Noticia relacionada: Colapsa la L3 del Metro de CDMX: Usuarios Reportan Retrasos Hoy 10 de Abril del 2026

“(Las negociaciones) Avanzan de forma correcta e, incluso, están muy avanzadas”, aseguró el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

El funcionario explicó que el proceso de negociación ha sido lento, pero “hay certidumbre” en relación a la propuesta que está en la mesa de negociación “la cual es seria y muy sensible”.

“Con beneficio para el organismo en cuanto a ahorros en el ejercicio presupuestal para direccionar los recursos a mejoras en la operación y de igual forma cumplir con las demandas de los trabajadores”.

Video: Colapsa la L3 del Metro de CDMX: Usuarios Reportan Retrasos Hoy 10 de Abril del 2026

¿Por qué realizan paro los trabajadores del Metro CDMX?

Este viernes 10 de abril los trabajadores del Metro CDMX realizan un paro de labores escalonado, el cual consiste en no trabajar horas extras como medida de protesta.

Es decir, que hay menos personal para llevar a cabo las actividades en función del servicio que se brinda a los usuarios. Por ello, desde hace varias horas hay severos retrasos en las 12 líneas del STC, lo que provoca aglomeraciones y que los usuarios lleguen tarde a sus destinos.

En algunos puntos las personas reportan que un tren tarda en pasar hasta 25 minutos, pero eso no asegura que puedan abordarlo, por lo que aumenta el tiempo de espera.

Entre las demandas de los trabajadores del Metro CDMX se encuentran:

Falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas

Temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan

¿Cuándo termina el paro de Trabajadores del Metro CDMX hoy?

En tanto, las autoridades refieren que la propuesta que permitirá dar respuesta puntual a la representación sindical “está en revisión y posterior aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México”.

Sin embargo, no hay un horario exacto en el que concluya el paro de trabajadores del Metro CDMX.

Por está razón, piden “paciencia” a los usuarios por las afectaciones al servicio que se registran este viernes.

Historias recomendadas:

Piden Justicia para “Bubu”: Motociclista Balea a Perro Callejero por Ladrarle en Jalisco

EPP

