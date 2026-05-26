Precio del Dólar Hoy Martes 26 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo un ligero avance en el tipo de cargo frente al dólar estadounidense

billetes de distintas denominaciones de dólarFoto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano sigue ganando terreno frente al dólar. Ayer cerró en 17.29 pesos. ¿Continuará esta tendencia? Sigue nuestras noticias para estar al día.

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