Precio del Dólar Hoy Martes 26 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 26 de mayo de 2026 en México es de 17.31 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 25 de mayo, el peso mexicano tuvo un ligero avance en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

La divisa nacional ganó un 0.15% durante la jornada previa, ante la posibilidad de una solución en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 25 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 25 de mayo de 2026 fue de 17.2810 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 25 de mayo en los 17.29 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 26 de mayo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2720 pesos por dólar para este martes 26 de mayo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 26 de mayo, según Banxico, en 17.3213 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 26 de mayo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 15.90 17.79 BBVA Bancomer 16.36 17.49 Banorte 16.05 17.65 Banamex 16.76 17.72 Scotiabank 16.65 17.95

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM