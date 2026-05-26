Clima en CDMX: Pronóstico Este 26 de Mayo; ¿A Qué Hora Lloverá?

Se prevé que las lluvias se registren en las 16 alcaldías de la capital del país y no se descarta la presencia de granizada, conoce el lapso en que habrá aguaceros

Clima en CDMX: Pronóstico Este 26 de Mayo ¿A Qué Hora Lloverá?Efectos por lluvias en la Ciudad de México. Foto: X @SEGIAGUA

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Se prevé que durante la mañana del martes 26 de mayo exista cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado, no olvides el paraguas

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Clima en CDMX: Pronóstico Este 26 de Mayo; ¿A Qué Hora Lloverá?