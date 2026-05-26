Clima en CDMX: Pronóstico Este 26 de Mayo; ¿A Qué Hora Lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 26 de mayo de 2026 cielo soleado en la mañana con algo de nubosidad, pero por la tarde se incrementará esta condición con la presencia de lluvias ligeras a moderadas, con medidas previstas entre 13 a 15 mm.

Se espera que las lluvias se registren en las 16 alcaldías de la capital del país, con temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 12 grados.

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¿A qué hora lloverá este martes 26 de mayo en CDMX?

De acuerdo con los pronósticos meteorológico este martes 26 de mayo de 2026 lloverá en la CDMX en los siguientes horarios:

A las 13:00 horas hay un 10% de probabilidad de lluvias

Entre las 15:00 horas existe un 80% de probabilidad de lluvias en la tarde con chubascos y granizo

De las 17:00 a 21:00 horas existe un 40% de probabilidad de lluvias aisladas en la noche

Así estará clima en Valle de México el 26 de mayo+

Se prevé que durante la mañana del martes 26 de mayo exista cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km/h.

HVI