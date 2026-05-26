Choque Múltiple en Carretera Veracruz-Xalapa; Conductores Intentaron Esquivar un Perro

Por intentar esquivar un perro, los conductores de tres vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple sobre la carretera Veracruz-Xalapa.

Por intentar esquivar al can, ocurrió un accidente que dejó daños cuantiosos.Foto: N+

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Un perro en la carretera Veracruz-Xalapa provoca un choque múltiple. Tres vehículos involucrados y una persona lesionada. Conoce los detalles de este incidente.

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