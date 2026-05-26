Choque Múltiple en Carretera Veracruz-Xalapa; Conductores Intentaron Esquivar un Perro

Durante la mañana de este lunes 25 de mayo, en la carretera Veracruz-Xalapa, en el sentido que va de norte a sur, se registró la movilización de autoridades, así como cuerpos de emergencias, debido a una carambola en la que se vieron involucrados al menos tres vehículos por esquivar un perro que atravesaba dicha vialidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Choca su Vehículo Contra Poste en Avenida de Veracruz

De acuerdo a la conductora del coche azul, dijo que un perrito se atravesó en la carretera y, por intentar librarlo, se detuvo. El vehículo que venía detrás de ella también paró su marcha; sin embargo, un camión de volteo no alcanzó a frenar, por lo que terminó impactando por alcance a los otros dos vehículos que se detuvieron.

Accidente en carretera Veracruz-Xalapa afecta la circulación vial en sentido de norte a sur

Debido al fuerte golpe, el coche blanco golpeó el auto azul y después terminó impactándose contra una luminaria localizada en el camellón central. Derivado de estos hechos, una persona resultó con lesiones, por lo que fue atendida por la ambulancia de bomberos.

Debido a los hechos registrados en esta vía de comunicación, la vialidad se vio interrumpida en ambos sentidos por un par de horas mientras que los cuerpos de rescate, así como las autoridades, llevaban a cabo los trabajos correspondientes, así como el retiro de los vehículos siniestrados y las indagatorias necesarias.

Asimismo, se dio a conocer que el percance quedó grabado por una cámara de seguridad de un inmueble cercano; en el metraje se logra apreciar cómo un perro de color blanco cruza la carretera Veracruz-Xalapa y el camión de volteo no alcanza a frenar, por lo que golpea por detrás a los dos coches que se encontraban detenidos frente a él.