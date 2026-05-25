Hombre es Hallado Sin Vida en Banca de Parque en Veracruz

Un hombre de aproximadamente 50 años conocido como “El Gato”, murió en una de las bancas del Parque Ecológico de Veracruz a donde llegaba regularmente a consumir bebidas alcohólicas. Presuntamente, murió por causas patológicas por la ingesta constante de alcohol.

Testigos señalan que El Gato tiene familia y hoy fue visto por última vez caminando y vomitando sangre, se acostó en la banca donde finalmente falleció durante la mañana de este lunes 25 de mayo.

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Hallan sin vida a dos hombres en viviendas de Nogales y Río Blanco

Durante el domingo 24 de mayo, se registraron dos movilizaciones de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas en los municipios de Nogales y Río Blanco, luego del hallazgo de dos hombres sin vida al interior de sus respectivos domicilios.

El primer fallecimiento, ocurrió durante la mañana del domingo, en la localidad de Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Nogales, donde un hombre fue localizado sin signos vitales dentro de una vivienda. Según datos, presuntamente el hombre habría sostenido una discusión con su pareja sentimental horas antes de ser encontrado; al ser hallado, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ese mismo día, en el municipio de Río Blanco, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado muerto dentro de su domicilio ubicado sobre la calle Hacienda Cuautlapan, en la colonia Agraria. De acuerdo con la información, los familiares arribaron a la vivienda y encontraron al hombre inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los números de emergencia 911.

Paramédicos de Protección Civil municipal arribaron al lugar de los hechos y confirmaron el deceso. En ambos casos, las autoridades ministeriales mantienen abiertas las carpetas de investigación.