Hombre es Hallado Sin Vida en Banca de Parque en Veracruz

Un hombre fue encontrado sin vida en un parque de la ciudad de Veracruz; era conocido como "El Gato".

Muere hombre en bancaFoto: N+

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Tragedia en Veracruz: 'El Gato', un hombre de 50 años, falleció en un parque por presuntas causas patológicas. Conoce los detalles de este caso.

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