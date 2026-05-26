¿Hay Desabasto de Gasolina en México? Pemex Emite Mensaje

Ante las versiones de un supuesto desabasto de combustibles en algunas regiones del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió este lunes 25 de mayo de 2026 su postura al respecto.

De acuerdo con la petrolera estatal, su suministro opera de manera regular en todas las regiones de México, sin que se registre una perturbación o interrupción en la cadena.

¿Hay desabasto de gasolina en México?

Por lo anterior, aclaró Pemex, el país cuenta con producto suficiente para abastecer a todos sus clientes, sin que se registre desabasto.

Pemex mantuvo calificación crediticia

La semana pasada, la agencia Moody's Ratings ratificó la calificación crediticia de Pemex en B1 con perspectiva estable, dando continuidad a la mejora anunciada en septiembre de 2025.

Al primer trimestre de 2026, la deuda financiera de la petrolera se ubicó en 79 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 y 25% menor respecto a 2018, con una trayectoria de fortalecimiento institucional y financiero.

De igual forma, la empresa aseguró que ha optimizado costos, fortalecido su posición financiera y mejorado su capacidad de inversión, avanzando hacia una estructura más sólida y sostenible de largo plazo.

"La ratificación resalta el respaldo del Gobierno de México, el cual ha permitido mantener la estabilidad financiera de Pemex, fortalecer su posición crediticia y mejorar su acceso a los mercados en condiciones favorables", subrayó la paraestatal en un comunicado.



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