¿Hay Desabasto de Gasolina en México? Pemex Emite Mensaje

Pemex emitió su postura ante las versiones de un supuesto desabasto de combustibles en algunas regiones del país

Estación gasolinera de la marca Pemex. Foto: CuartoscuroEstación gasolinera de la marca Pemex. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+