Xolos Recibirá a Selección de Irán en Tijuana Durante el Mundial 2026

Xolos reiteró que Tijuana es una ciudad “de puertas abiertas, amigable y hospitalaria”, ante las dificultades que ha atravesado la selección por el conflicto con EUA

Selección de Irán de cara al Mundial 2026Irán se alojará en Tijuana durante el Mundial 2026. Foto: Reuters

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¡Tijuana abre sus puertas a Irán! Xolos confirma que la selección persa tendrá su campamento base en la ciudad para el Mundial 2026. Descubre cómo esta ciudad se convierte en símbolo de paz y deporte.

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