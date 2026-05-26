Xolos Recibirá a Selección de Irán en Tijuana Durante el Mundial 2026

El equipo Xolos de Tijuana ha dado a conocer que recibirá a la selección de futbol de Irán que jugará en el Mundial 2026. A través de un comunicado, el equipo dio a conocer que la selección persa usará la ciudad fronteriza como campamento base durante la justa deportiva.

En el comunicado Xolos reiteró que Tijuana es una ciudad “de puertas abiertas, amigable y hospitalaria”.

El equipo representante de Irán ha vivido un viacrucis debido a las dificultades para ingresar a Estados Unidos, país con el que están en guerra.

¿Cómo se dice “Mi casa es tu casa” en persa?

Tijuana es probablemente la ciudad mexicana que más ha abrazado la migración a lo largo de las décadas. Desde los años en que los mariachis mexicanos cruzaban a San Diego para tocar para los turistas estadounidenses en el Friendship Park. E incluso a través de tiempos sinuosos, como el primer muro fronterizo colocado entre Baja California y San Diego por el gobierno de Bill Clinton.

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En todos esos años, Tijuana siempre fue símbolo de aceptación y libertad para migrantes de múltiples nacionalidades. Aun en la última década, la ciudad fronteriza ha recibido con los brazos abiertos a migrantes hatianos y rusos, que han encontrado un refugio inadvertido.

Ahota, el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, ha hecho honor a la ciudad que representa al anunciar que recibirá a la selección de Irán. En el comunicado del equipo de futbol se lee:

“Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la selección de Irán”.

El comunicado añade que Tijuana “es una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte”.

Por 90 minutos, Irán tendrá adversarios, pero no enemigos

El equipo Xolos reiteró que recibe a la selección de Irán con los brazos abiertos, pese a que el régimen de los ayatolá está en guerra ahora mismo con Estados Unidos, uno de los países organizadores y vecino de Baja California.

“Aquí empieza la patria”, llegó a decir el presidente Adolfo López Mateos sobre el valor simbólico de Tijuana. Y ahora la ciudad tiene la oportunidad de recibir a todos, siempre en nombre de la paz y el deporte.

Como parte del grupo G, Irán jugará contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En la cancha habrá espacio para la competencia, pero no para el conflicto.

Por noventa minutos, Irán tendrá adversarios, pero no enemigos.