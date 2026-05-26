Trump Ataca Objetivos al Sur de Irán Pese a Cese al Fuego

El Ejército de Estados Unidos anunció que llevó ataques en “legítima defensa” sobre objetivos militares al sur de Irán. Entre los objetivos se encuentran plataformas para el lanzamiento de misiles.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que atacó embarcaciones que colocaban minas en el golfo Pérsico, así como plataformas para el lanzamiento de misiles.

Los ataques han ocurrido durante la llegada a Doha , Catar, de los negociadores iraníes.

Donald Trump, quien conmemoró el Día de los Caídos en Arlington, aseguró en Truth Social que las negociaciones con el régimen teocrático van “viento en popa”.

Estados Unidos asegura que atacó en legítima defensa a Irán

Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, señaló en un comunicado que los ataques en Irán se realizaron “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”. Además, el funcionario del Pentágono aseguró que el Ejército estaba “actuando con moderación durante el alto el fuego vigente”.

El gobierno estadounidense no ha dado más detalles sobre los ataques. Además de las plataformas de misiles, indicó que atacó embarcaciones que colocaban minas en aguas del golfo Pérsico.

Ataques tambalean la endeble negociación entre Estados Unidos e Irán

Estos ataques llegan en un momento delicado para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Se espera que las negociaciones se retomen en Doha, Catar.

No obstante, las posibilidades de un trato que complazca a todas las partes han aminorado después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegurara que “aplastará a Hezbolá” en Líbano. En todas las negociaciones previas, Irán ha exigido que cualquier cese al fuego se aplique también a Líbano, donde los ataques de Israel suman ya 3 mil 185 muertos.

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Por su parte, Donald Trump ha señalado que cualquier posible acuerdo con Irán habrá de incluir la adhesión de varios países adicionales a los Acuerdos de Abraham, para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y países de la región. Entre los países que deberían adherirse a este pacto están Arabia Saudita y Pakistán.

Donald Trump también ha sacado a colación el polvo de uranio que aún estaría en poder de Irán. El presidente ha insistido en que este material radiactivo sea entregado a Estados Unidos o, en su defecto, sea destruido in situ.

No obstante, el republicano ha mencionado que esta tarea ocurriría con la participación de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Esta organización estadounidense fue disuelta en los años setenta del siglo XX y sus funciones pasaron a otras agencias gubernamentales.

Un día antes de los ataques al sur de Irán, Donald Trump publicó una imagen hecha con inteligencia artificial donde se aprecia a un dron estadounidense atacando una embarcación iraní. La publicación reza “Adiós”, en español, en la parte superior.

Con información de AFP y AP