Trump Ataca Objetivos al Sur de Irán Pese a Cese al Fuego

El gobierno de Donald Trump reconoció que atacó objetivos en el sur de Irán, a pesar del cese al fuego vigente; el presidente aseguró que las negociaciones con Teherán continúan

Donald Trump en el Día de los CaídosDonald Trump ataca Irán pese a cese al fuego. Foto: Reuters

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EE.UU. lanza ataques en Irán durante cese al fuego. Trump asegura que las negociaciones siguen. ¿Cómo afectará esto a la paz en la región?

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