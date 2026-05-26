Mamá Muere al Defender a su Hija de Abuso Sexual en Yucatán

Un caso más de feminicidio conmociona a México. Una mujer fue asesinada al defender a su hija de abuso sexual por parte de su padrastro en una vivienda en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Real Montejo, al poniente de la ciudad. Luego del llamado de emergencia, las autoridades acudieron hasta el inmueble para verificar la situación.

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En el lugar encontraron a dos personas inconscientes por lesiones con arma blanca, a quienes les brindaron los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaban con signos vitales.

En tanto, las autoridades brindaron atención a dos menores de edad, ya que presentaban heridas del mismo tiempo, aunque éstas no ponían en riesgo su vida. Las pequeñas relataron lo qué ocurrió.

La zona fue acordonada para comenzar con las investigaciones correspondientes y hacer el levantamiento de los cuerpos.

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¿Cómo defendió la mamá a su hija de abuso en Yucatán?

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron los primeros respondientes a esta emergencia. Los policías conversaron con las menores de 8 y 14 años de edad, esta última narró cómo su madre quedó sin vida.

Según la información recabada por las autoridades, las personas fallecidas son una mujer y su pareja sentimental. La madre de familia se percató de que el sujeto intentó abusar de su hija adolescente, por lo que la defendió.

Durante ese proceso se produjo una riña, en la que resultó lesionada, al igual que el agresor; ambos perdieron la vida producto de las heridas que presentaron. En la pelea las menores también fueron heridas.

Los Agentes de la corporación adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI) realizan las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos.

“Por el momento no es posible divulgar mayor información por tratarse de una investigación en curso”, afirmó la SSP de Yucatán.

EPP