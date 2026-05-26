¿Qué se Sabe del Limpiaparabrisas Enmascarado Viral de la Zona Sur de Veracruz?

Este singular limpiaparabrisas ha causado sensación en la zona sur del estado de Veracruz. Conoce a detalle su historia.

De un reto a ser la sensación de conductores y conductoras; conoce al limpiaparabrisas enmascaradoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre al limpiaparabrisas enmascarado de Veracruz que está causando furor. Su historia y generosidad han conquistado a conductores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Qué se Sabe del Limpiaparabrisas Enmascarado Viral de la Zona Sur de Veracruz?