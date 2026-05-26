¿Qué se Sabe del Limpiaparabrisas Enmascarado Viral de la Zona Sur de Veracruz?

Un limpiaparabrisas está siendo la sensación de las y los conductores de diversos municipios de la zona sur de la entidad veracruzana. El sujeto comenzó en Minatitlán la limpieza de los vehículos por un reto realizado entre amigos.

"Hey, vamos a hacer un reto, le dije y ya, pues perdí, me dijo que tenía que quitarme la playera y yo me la quité y todo."

Menciona que durante el reto, le solicitó a los limpiaparabrisas que se encontraban en el lugar sus instrumentos de trabajo, así como agua y jabón, para comenzar a lavar los automóviles y de esta manera cumplir con el reto.

"Les dije a los que estaban ahí que me prestaran el limpiador, el jaboncito, y ya me puse."

Limpiaparabrisas enmascarado ha sido bien recibido en los lugares a los que va

Debido a la manera en que realiza su trabajo, muchos conductores y conductoras lo buscan e indican que eso les motiva a dejarles buenas propinas.

"¿Cómo lo viste? Muy bueno. ¿Ya habías visto antes? Sí, ya lo andaba buscando. ¿Le vas a dar buena propina? Claro."

El limpiaparabrisas enmascarado menciona que las ganancias que ha generado en los días que se ha presentado en los cruceros se las ha donado a quienes realmente se dedican a limpiar parabrisas en los cruceros de la ciudad a la que va.

"Y todo lo que ahora se ganó ahí en ese día, pues se lo repartí a los chavos. De hecho, es todo lo que ahora es lo que hacemos; se lo doy a ellos y yo realmente no, me quedo con nada."

El sujeto indica que es originario de Minatitlán y que ha recibido un muy buen trato, especialmente de parte de las mujeres, y mencionó que en los próximos días el limpiaparabrisas enmascarado estará visitando diversos municipios de Veracruz.