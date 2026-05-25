Incendio en Domicilio de Río Blanco, Veracruz, Moviliza Cuerpos de Emergencias

La mañana de este lunes 25 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y autoridades luego de que se reportara un incendio registrado en una vivienda del municipio de Río Blanco, localizado en la zona montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Morelos, entre Primero de Mayo y Siete de Enero de la colonia Modelo, perteneciente al municipio de Río Blanco, Veracruz.

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Personas que se percataron de lo sucedido dieron aviso al número de emergencias 911 y minutos después arribaron como primeros respondientes elementos del Patronato de Bomberos Paramédicos Voluntarios Metropolitanos.

Asimismo, se dio a conocer que, en apoyo a este siniestro, también acudieron unidades de Protección Civil del municipio de Nogales, así como de Río Blanco, quienes permanecieron en coordinación durante las maniobras de seguridad.

De este incidente no hay reporte en el que se indique que hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, quedando el servicio completamente controlado. También se dio a conocer que no se realizó el traslado de personas que resultaran intoxicadas por la inhalación del humo emanado por el incendio registrado en dicho domicilio.

Otro incendio registrado en Veracruz ocurrió en la Escuela Náutica Mercante

Durante la tarde-noche del pasado sábado 23 de mayo ocurrió un incendio en el tercer piso de la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo de Veracruz, en el área donde se localiza un edificio con dormitorios.

Alumnos intentaron sofocar el siniestro con agua y extintores; sin embargo, el fuego avanzó y el humo comenzó a salir por las ventanas. Debido al incidente, unidades de Bomberos municipales de Veracruz arribaron al sitio.

Al lugar también llegaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de ASIPONAVER, en coordinación con Protección Civil, personal naval y apoyo con pipa de agua. También arribaron ambulancias de diferentes instituciones.

Posteriormente, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que tres estudiantes fueron valorados tras presentar inhalación de humo por el incendio, los mismos que quedaron bajo supervisión de directivos del plantel.