Incendio en Domicilio de Río Blanco, Veracruz, Moviliza Cuerpos de Emergencias

Bomberos y paramédicos se movilizaron hasta un domicilio de Río Blanco debido al reporte de un incendio registrado al interior del inmueble.

Incendio en Vivienda de Río Blanco VeracruzFoto: N+

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Intensa movilización en Río Blanco por incendio en domicilio. Bomberos y paramédicos lograron controlar el siniestro en el inmueble.

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