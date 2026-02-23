PIB de México: Estas son las Actividades que Más Avanzaron en Último Trimestre de 2025

En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.9 por ciento respecto al trimestre previo y de 1.8 a tasa anual, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Te decimos cuáles fueron las actividades que más avanzaron.

Qué es el PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, en un periodo determinado. Cuando el PIB crece se traduce en beneficio para todos, ya que habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Cuando el PIB cae tiende a haber más desempleo, lo que afecta a miles de familias.

Actividades que más crecieron en México

Por tipo de actividad, el comportamiento fue mixto, de acuerdo con el Inegi.

Las actividades secundarias, que incluyen la industria, como manufactura y construcción y las terciarias, como el comercio y servicios, avanzaron 0.9 por ciento cada uno a tasa trimestral.

En contraste, las actividades primarias, como la agricultura, ganadería, pesca cayeron -1.4 frente al trimestre anterior.

En su comparación anual, las actividades primarias mostraron el mayor dinamismo con un incremento de 7.8, seguidas de las terciarias con 2.1 y de las secundarias con 0.3 en términos reales durante el cuarto trimestre de 2025.

