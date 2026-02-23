PIB de México: Estas son las Actividades que Más Avanzaron en Último Trimestre de 2025
N+ Mónica Garduño
El PIB de México creció en el último trimestre del 2025. Te decimos cuáles son las actividades que más avanzaron
COMPARTE:
En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.9 por ciento respecto al trimestre previo y de 1.8 a tasa anual, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Te decimos cuáles fueron las actividades que más avanzaron.
- Qué es el PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, en un periodo determinado. Cuando el PIB crece se traduce en beneficio para todos, ya que habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Cuando el PIB cae tiende a haber más desempleo, lo que afecta a miles de familias.
Noticia relacionada: Canasta Alimentaria en México Sube Hasta 5.1% en Ciudades Durante Enero de 2026: INEGI.
Actividades que más crecieron en México
Por tipo de actividad, el comportamiento fue mixto, de acuerdo con el Inegi.
- Las actividades secundarias, que incluyen la industria, como manufactura y construcción y las terciarias, como el comercio y servicios, avanzaron 0.9 por ciento cada uno a tasa trimestral.
- En contraste, las actividades primarias, como la agricultura, ganadería, pesca cayeron -1.4 frente al trimestre anterior.
En su comparación anual, las actividades primarias mostraron el mayor dinamismo con un incremento de 7.8, seguidas de las terciarias con 2.1 y de las secundarias con 0.3 en términos reales durante el cuarto trimestre de 2025.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias rcomendadas:
- ¿Hay Clases 23 de Febrero 2026? Confirman Escuelas y Facultades sin Actividad por Inseguridad
- ¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave.
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+
Rar