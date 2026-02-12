Canasta Alimentaria en México Sube Hasta 5.1% en Ciudades Durante Enero de 2026: INEGI

En enero de 2026, una persona necesitó mil 863.17 pesos para adquirir su canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 486.40 en el urbano, según datos de las Líneas de Pobreza, elaborados por el INEGI.

En el primer mes de 2026, el costo de la canasta alimentaria subió 3.8% en zonas rurales y hasta 5.1% en zonas urbanas, frente al mismo mes del año pasado.

El comportamiento fue distinto entre campo y ciudad: en las zonas rurales fue similar a la inflación general anual de 3.8% mientras que en las urbanas la superó. En comparación con enero de 2025, la variación anual de las líneas de pobreza fue de -0.2% en el ámbito rural y de 1.6 en el urbano: se observa un incremento de 3.9 y 3.5 puntos porcentuales, respectivamente.

Productos

Los productos con mayores precios al alza de la canasta alimentaria en el ámbito rural fueron:

• Bistec de res, con un aumento de 17%.

• Leche de vaca, con un aumento de 10.1%.

• Y alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un incremento de 7.3%.

Los productos con mayores precios al alza de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fueron:

• El bistec de res, con un aumento de igual forma de 17%.

• Leche con un incremento de 10.1%.

• Y alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un aumento de 7.3%.

Por otro lado, en el ámbito rural, los productos más consumidos fueron: agua con 399.55 gramos por día; tortilla de maíz con 220.80 gramos por día; leche de vaca, con 120.56 gramos por día, y jitomate con 68.01, entre otros.

En las ciudades los productos más consumidos fueron: agua natural con 527.12 gramos por día, leche de vaca, con 206.26 gramos por día; tortillas de maíz, con 139.92 gramos por día, y refresco de cola y de sabores, con 159.03 gramos por día, entre otros.

Con información de Mónica Garduño

