Mineros Marchan en Guanajuato y Exigen Justicia por sus Compañeros Asesinados en Sinaloa

Al menos 200 mineros protestaron hoy en la plaza de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, para exigir justicia por sus 10 compañeros desaparecidos en Sinaloa, de los cuales, cinco cuerpos han sido identificados.

Mineros protestan en la plaza de la Paz, en Guanajuato, para exigir justicia por sus 10 compañeros desaparecidos en Sinaloa; cinco de ellos localizados sin vida. Piden a las autoridades garantías para ejercer su trabajo con seguridad.



Los mineros guanajuatenses exigen a las autoridades garantías de seguridad para ejercer su trabajo.

Solidaridad entre mineros

La marcha de los mineros guanajuatenses se llevó a cabo de manera pacífica este miércoles 11 de febrero de 2026, en el centro de la capital guanajuatense

¿Quién se sumó a la protesta de los mineros en el Bajío?

Un grupo de mineros de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su solidaridad con el gremio tras la privación ilegal de la libertad de sus compañeros en Sinaloa en la localidad de La Concordia, en Sinaloa, el 24 de enero pasado.

Familias dan último adiós a 5 mineros hallados muertos

En tanto, 2 de los 5 los mineros hallados sin vida dentro de una fosa clandestina en la comunidad El Verde en Concordia, Sinaloa, ya han sido despedidos por familiares y amigos.

En la ciudad de Chihuahua, fue despedido con música Jesús Antonio de la O Valdez. Amigos le cantaron en la capilla donde fue velado de manera privada y más tarde sepultado en el cementerio La Colina, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Mientras que en Taxco, Guerrero, fue sepultado el geólogo José Manuel Castañeda.

Familiares y amigos lo despidieron con una misa de cuerpo presente que se realizó en la parroquia del barrio Dos Arroyos, de donde era originario. El geólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, trabajaba en la empresa minera canadiense Vizsla Silver junto con Jesús Antonio de la O y otros 8 compañeros.

Mineros interceptados por integrantes de “Los Chapitos”

Los mineros desaparecieron en la sierra de Sinaloa, donde fueron interceptados por integrantes del grupo criminal “Los Chapitos”, según informó el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

Diversos colectivos convocaron a una marcha pacífica el próximo sábado 14 de febrero para exigir justicia en memoria de los mineros asesinados en Sinaloa.

