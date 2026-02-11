Convocan a Marcha Pacífica en Chihuahua por Mineros Desaparecidos en Sinaloa

Integrantes del sector minero convocaron a una marcha pacífica en la ciudad de Chihuahua bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, en memoria de sus compañeros desaparecidos y asesinados en la localidad de Concordia, Sinaloa.

La movilización en la capital del estado está programada para el sábado 14 de febrero a las 11:00 de la mañana. El punto de reunión será la Glorieta de Pancho Villa, desde donde el contingente avanzará por la avenida Universidad hasta llegar a la Plaza del Ángel.

Los organizadores hicieron un llamado a los asistentes para portar casco, camisa blanca y chaleco, como símbolo de unidad, solidaridad y respeto hacia las víctimas.

Las movilizaciones se llevarán a cabo en más estados para exigir justicia

Además de Chihuahua, se han anunciado movilizaciones similares en entidades con fuerte presencia minera como Sonora, Zacatecas y Guanajuato, donde también se realizarán marchas y concentraciones en puntos emblemáticos.

En todos los casos, los organizadores han enfatizado que las actividades serán pacíficas y conmemorativas, en memoria de los trabajadores afectados.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, el objetivo principal es realizar un acto pacífico y de homenaje a los trabajadores mineros, además de exigir a las autoridades medidas efectivas de protección para quienes laboran en el sector.

Los promoventes subrayaron que la manifestación se desarrollará de manera ordenada, sin actos de violencia, y reiteraron la importancia de mantener el carácter cívico del evento.

