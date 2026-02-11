Localizan a Hombre Sin Vida con Impacto de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles 11 de febrero se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Segunda del Valle y Oaxaca, de la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911 para informar que había un cuerpo tirado en un terreno baldío.

La Víctima Presentaba un Impacto de Arma de Fuego

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que la víctima presentaba al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza. Asimismo, la zona fue asegurada con el apoyo de personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al terreno baldío para realizar el levantamiento de evidencias. En el lugar también fue localizado un casquillo calibre .40, un cartucho útil y una ojiva, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa de muerte y su identificación.

También se informó que a aproximadamente 150 metros del lugar del hallazgo se encuentra una cámara de videovigilancia, por lo que se espera que las grabaciones puedan contribuir a la identificación y localización de los presuntos responsables.

