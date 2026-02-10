Detienen al Presunto Responsable del Doble Homicidio en Tortillería de Ciudad Juárez

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutó una orden de aprehensión en contra de José Ángel O. C., quien es señalado como el presunto autor material del doble homicidio ocurrido el pasado 4 de febrero en el interior de una tortillería ubicada en el cruce de las calles Zafra y Gustavo Castillo, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), será en las próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia de imputación, en la que el Ministerio Público presentará las evidencias recabadas para acreditar la probable responsabilidad del detenido en este hecho violento.

Víctimas ya fueron identificadas

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como José Antonio Montoya Villalobos, de 56 años, y Luis Miguel Castillo Salazar, de 38 años de edad, quienes se encontraban en el establecimiento al momento del ataque armado.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan abiertas, ya que se trabaja para identificar y ubicar al autor o autores intelectuales del doble homicidio, así como para esclarecer por completo el móvil del crimen.

Las autoridades reiteraron que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme avance el proceso legal y se obtengan mayores elementos dentro de la carpeta de investigación.

