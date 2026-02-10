Hombre Privado de la Libertad en Ciudad Juárez Llega Herido a Hotel Para Pedir Ayuda

Fue durante las últimas horas de la noche del lunes 9 de febrero cuando se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de un hombre que habría sido víctima de privación ilegal de la libertad en una taquería ubicada en el cruce de las calles Fidel Ávila y Valle del Sol, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, la llamada fue realizada por un familiar de la víctima, quien indicó que el joven acudió lesionado a pedir ayuda a un hotel ubicado en el cruce de la avenida Lerdo y la calle Tlaxcala, en la zona centro de la ciudad.

El Hombre Presentaba Herida de Bala en una Pierna

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes del caso, quienes confirmaron que el joven de aproximadamente 23 años, identificado como Omar Ernesto, presentaba una herida de bala en la pierna izquierda, por lo que fue necesario que llamara a una ambulancia de la Cruz Roja para que le brindara los primeros auxilios y lo trasladara a un hospital a recibir atención médica.

Nota relacionada: Hombre es Atacado a Balazos y Privado de la Libertad en una Taquería de Ciudad Juárez

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables.

Localizan a Hombre con Impactos de Bala en el Baño de una Vivienda en Chihuahua

Historias recomendadas: