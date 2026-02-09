Localizan Sin Vida a Ingeniero Chihuahuense Privado de la Libertad en Sinaloa

El pasado 23 de enero de 2026 fueron reportados como desaparecidos diez trabajadores de una mina canadiense tras un aparente secuestro en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa. Dos de los trabajadores eran originarios del estado de Chihuahua, de los cuales uno continúa desaparecido y otro ya fue localizado sin vida.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Sinaloa, este lunes 9 de febrero fueron localizados cinco cuerpos en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde; entre las víctimas se confirmó la identidad de Jesús Antonio de la O Valdez, ingeniero chihuahuense, así como José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario de Zacatecas, José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, de Guerrero, Ignacio Aurelio Salazar Flores, de Zacatecas y José Antonio Jiménez Nevárez.

Por otro lado, las autoridades informaron que la ficha de búsqueda se mantiene activa para Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario del municipio de Meoqui, Chihuahua, quien permanece en calidad de desaparecido.

Colegio de Ingenieros en Ecología Emite Condolencias

Tras confirmarse el hallazgo, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua emitió sus condolencias a familiares y amigos de Jesús Antonio de la O Valdez a través de redes sociales. En el mensaje, la institución destacó que será recordado como un gran ser humano y un profesional comprometido con su labor.

¿Qué Ha Pasado Tras el Hallazgo de los Cuerpos de Mineros Desaparecidos?

Autoridades emitieron información oficial en la que indicaron que, tras el reporte de desaparición presentado el pasado mes de enero, se desplegó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al municipio de Concordia, Sinaloa; sin embargo, destacaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos.

