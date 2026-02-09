Localizan a Hombre Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 8 de febrero fue localizado un hombre sin vida con impactos de arma de fuego en la vía pública. El hecho se registró en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Boro, en la colonia Durango, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes alertaron al número de emergencias 911 tras observar a un hombre tirado sobre el asfalto con visibles huellas de violencia en el cuerpo.

Autoridades Cerraron Calles Aledañas al Crimen

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba impactos de arma de fuego, principalmente en la cabeza. En coordinación con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, las autoridades resguardaron la zona y cerraron varias calles aledañas a la escena del crimen.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Una unidad del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá establecer su identidad.

Autoridades señalaron que hasta el momento no se cuenta con información sobre los presuntos responsables de este ataque; sin embargo, en el sitio se localizan varias cámaras de videovigilancia que podrían aportar información clave para dar con el paradero de los responsables.

