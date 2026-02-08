Volcadura Deja Dos Menores Fallecidos en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 8 de febrero se registró una volcadura sobre la calle Mauro Álvarez Campos en la colonia Granjas de Santa Elena en Ciudad Juárez, la cual dejó a dos personas fallecidas y una más lesionada.

Según los primeros reportes proporcionados por las autoridades, una camioneta blanca circulaba de oriente a poniente sobre la calle mencionada cuando, al intentar incorporarse a la calle Eucaliptos en una ligera curva, el conductor perdió el control del vehículo, el cual dio varias vueltas antes de terminar en un terreno baldío.

Fallecen Dos Menores de Edad Tras la Volcadura

Al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones para asegurar la zona donde se dio a conocer que a bordo del vehículo viajaban dos menores de 12 y 16 años, quienes perdieron la vida, así como otra persona más, de quien se desconoce la edad, la cual resultó con algunos golpes.

Posteriormente, arribaron elementos del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre la identidad de las víctimas; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles.

