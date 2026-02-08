Accidente en la Carretera Cuauhtémoc–Chihuahua Deja Dos Vehículos en Llamas
Se registró un accidente sobre la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua que dejó dos vehículos envueltos en llamas con los tripulantes en el interior.
Se registró un accidente carretero sobre la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua a la altura del Abelisto, donde dos unidades particulares chocaron de frente, lo que provocó que ambos vehículos se incendiaran de manera inmediata con los tripulantes a bordo.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el número de personas fallecidas en el lugar. Ya se encuentra personal de Seguridad Pública en espera del arribo del heroico cuerpo de bomberos, así como ambulancias de urgencias y Policía Municipal.
Tráfico Intenso en la zona
En el lugar se registran largas filas de vehículos debido al accidente, por lo que se pide a los automovilistas atender todas las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones.
