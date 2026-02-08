Accidente en la Carretera Cuauhtémoc–Chihuahua Deja Dos Vehículos en Llamas

Se registró un accidente carretero sobre la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua a la altura del Abelisto, donde dos unidades particulares chocaron de frente, lo que provocó que ambos vehículos se incendiaran de manera inmediata con los tripulantes a bordo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el número de personas fallecidas en el lugar. Ya se encuentra personal de Seguridad Pública en espera del arribo del heroico cuerpo de bomberos, así como ambulancias de urgencias y Policía Municipal.

Tráfico Intenso en la zona

En el lugar se registran largas filas de vehículos debido al accidente, por lo que se pide a los automovilistas atender todas las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones.

Información en desarrollo