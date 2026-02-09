Hombre es Atacado a Balazos y Privado de la Libertad en una Taquería de Ciudad Juárez

Un hombre fue atacado a balazos durante la noche del domingo 8 de febrero y posteriormente fue privado de la libertad por sujetos armados en una taquería ubicada en el cruce de las calles Fidel Ávila y Valle del Sol, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima llegó a la taquería en compañía de una mujer cuando varios sujetos encapuchados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre. Tras el ataque, los agresores se lo llevaron por la fuerza, dejando a la mujer en el sitio sin lesiones.

Clientes Reportaron el Ataque al Número de Emergencias

El incidente fue reportado al número de emergencias 911 por clientes del establecimiento, hasta donde llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para asegurar el área. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las primeras investigaciones.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni el motivo del ataque.

Tampoco se cuenta con información sobre los presuntos responsables; se espera que, conforme avancen las investigaciones, se logre establecer el paradero del hombre privado de la libertad.

