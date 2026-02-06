Muere Adolescente de 16 Años Tras Volcadura en Colinas del Sol, en Chihuahua

La noche del pasado jueves 5 de febrero, se registró un fatal accidente automovilístico en calles de la ciudad de Chihuahua, que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años. El percance ocurrió sobre la avenida de las Águilas, en el cruce con la calle Búho, en la colonia Colinas del Sol, donde el joven circulaba a bordo de una camioneta.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control de la unidad presuntamente por el exceso de velocidad, lo que provocó que el vehículo volcara en repetidas ocasiones, brincara el camellón central y terminara por impactarse contra la reja de una vivienda, además de dañar dos vehículos estacionados en el lugar.

Falleció en el lugar pese a la atención de paramédicos

Elementos de la Policía Vial acordonaron el área para facilitar las labores de los peritos ministeriales, quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al joven; sin embargo, fue declarado sin vida en el lugar debido a la gravedad de los golpes recibidos durante el percance.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Complejo Estatal de Seguridad.

La víctima fue identificada con las iniciales A. R. T. L. Trascendió en el lugar que presuntamente el joven era seguido por una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situación que será analizada como parte de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

