Inicia la Entrega de Fichas de Admisión de la UACJ en Ciudad Juárez

El proceso de solicitud de fichas para el periodo agosto-diciembre 2026 para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se llevará a cabo del 2 de febrero al 4 de marzo, trámite que, de acuerdo con la autoridad educativa, se realiza a través de la página oficial de la UACJ y aplica para los 161 programas académicos que ofrece la institución.

La UACJ informó que este proceso aplica para los campus Casas Grandes y Cuauhtémoc, así como para los siguientes institutos

Instituto de Ciencias Biomédicas

Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Ciudad Universitaria

Calendario del proceso de admisión para la UACJ

Del 2 de febrero al 4 de marzo, los aspirantes deberán adjuntar su fotografía en el sistema de registro habilitado en la página oficial de la universidad.

Del 2 de febrero al 13 de marzo se podrá realizar el pago correspondiente en las cajas de la UACJ.

Del 2 de febrero al 14 de marzo se llevará a cabo la selección de fecha y hora del examen de admisión.

El 16 de marzo el sistema realizará la asignación automática de fecha y hora del examen.

Del 16 al 30 de abril se aplicarán las evaluaciones y la publicación de resultados está programada para el 22 de mayo.

Por lo que se exhorta a mantenerse informado a través de los canales oficiales de la institución ante posibles cambios.

