Inicia la Entrega de Fichas de Admisión de la UACJ en Ciudad Juárez
Inicia el proceso de solicitud de fichas para el periodo agosto-diciembre 2026 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El proceso de solicitud de fichas para el periodo agosto-diciembre 2026 para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se llevará a cabo del 2 de febrero al 4 de marzo, trámite que, de acuerdo con la autoridad educativa, se realiza a través de la página oficial de la UACJ y aplica para los 161 programas académicos que ofrece la institución.
La UACJ informó que este proceso aplica para los campus Casas Grandes y Cuauhtémoc, así como para los siguientes institutos
- Instituto de Ciencias Biomédicas
- Instituto de Ciencias Sociales y Administración
- Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
- Instituto de Ingeniería y Tecnología
- Ciudad Universitaria
Calendario del proceso de admisión para la UACJ
- Del 2 de febrero al 4 de marzo, los aspirantes deberán adjuntar su fotografía en el sistema de registro habilitado en la página oficial de la universidad.
- Del 2 de febrero al 13 de marzo se podrá realizar el pago correspondiente en las cajas de la UACJ.
- Del 2 de febrero al 14 de marzo se llevará a cabo la selección de fecha y hora del examen de admisión.
- El 16 de marzo el sistema realizará la asignación automática de fecha y hora del examen.
- Del 16 al 30 de abril se aplicarán las evaluaciones y la publicación de resultados está programada para el 22 de mayo.
Por lo que se exhorta a mantenerse informado a través de los canales oficiales de la institución ante posibles cambios.
