Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 5 de Febrero 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos | Foto: N+

Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este jueves 5 de febrero de 2026, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Puente Internacional Paso del Norte

  • Carril general: 50 minutos

  • Ready Lane: 45 minutos

  • SENTRI: 3 minutos

Ubicación: Avenida Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

Puente Internacional Córdova de las Américas

  • Carril general: 60 minutos

  • Ready Lane: 60 minutos

Ubicación: Avenida de las Américas 2551, colonia Margaritas, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

 

Puente Internacional Zaragoza–Ysleta

  • Carril general: cerrados

  • Ready Lane: 70 minutos

  • SENTRI: 45 minutos

Ubicación: Avenida Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

 

Puente Internacional Guadalupe–Tornillo

  • Carril general: 0 minutos

  • Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

 

Puente Internacional Santa Teresa

  • Carril general: 40 minutos

  • Ready Lane: 35 minutos

Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Recomendaciones Para Automovilistas

Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

