Vinculan a Proceso a Hombre que Presuntamente Quemó a Dos Perros en Ciudad Juárez

Luego de los hechos registrados el pasado 29 de enero, en los que dos perros fueron arrojados al fuego en Ciudad Juárez, Jesús Salvador "N", de 33 años, fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos contra los animales de compañía, así lo informó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Arcillas y Nácar, en la colonia Morelos, donde el imputado presuntamente habría incendiado un colchón y posteriormente arrojado a los animales, quienes perdieron la vida.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre que Presuntamente Quemó Vivos a Dos Perros en Ciudad Juárez

El juez determinó que existían elementos suficientes para vincular al imputado a proceso penal, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva.

Fiscalía reconoce aumento de denuncias por maltrato animal

El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, señaló que las denuncias por maltrato animal han ido en aumento, y solo durante el mes de enero se realizaron al menos 15 cateos, logrando rescatar a diversas mascotas.

No obstante, reconoció que las sanciones actuales son mínimas, lo que limita el castigo para quienes cometen este tipo de delitos.

Por su parte, Susy Rentería, integrante de una asociación protectora de animales, advirtió que la baja penalidad ha contribuido al incremento de estos casos, por lo que consideró urgente endurecer las penas de prisión.

Señaló además que el maltrato animal es un indicador de la salud social y mental, al reflejar el nivel de violencia normalizado en la sociedad.

Más de 4 mil denuncias atendidas por Bienestar Animal

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que actualmente han atendido más de 4 mil 900 denuncias, relacionadas tanto con maltrato animal como con animales agresivos.

DABA en Ciudad Juárez Rescata 43 Animales en Condiciones de Abandono

Su titular, Alma Edith Arredondo Salinas, explicó que las sanciones administrativas pueden ir de 10 a 200 UMAs, aunque en los casos más graves, donde existe daño severo o muerte del animal, se procede a la detención del agresor.

DABA informó que hasta el momento se han judicializado 12 casos por maltrato animal, de los cuales tres personas permanecen en prisión.

Historias recomendadas: