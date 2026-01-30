Detienen a Hombre que Presuntamente Quemó Vivos a Dos Perros en Ciudad Juárez

Agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de provocar la muerte de dos perros, en un hecho ocurrido en la colonia Morelos, al poniente de la ciudad.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, en el cruce de las calles Arcilla y Nácar, donde vecinos alertaron sobre un sujeto que se encontraba en aparente estado de intoxicación y que había iniciado un incendio al interior de un domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido, de 33 años de edad, quien presuntamente ingresó al patio de sus vecinos, prendió fuego a unos colchones y posteriormente sacó a dos perros, arrojándolos a las llamas.

Los animales intentaron huir del fuego y, en un acto instintivo, se introdujeron en un charco de agua cercano para intentar escapar del incendio; sin embargo, murieron en el lugar a consecuencia de las lesiones.

Vecinos denuncian que no es la primera vez que el detenido lastima animales

Vecinos del sector señalaron a las autoridades que no sería la primera vez que el ahora detenido incurre en actos de violencia contra animales, ya que anteriormente habría intentado causar lesiones graves a otro perro, lo que fue tomado en cuenta dentro del reporte.

Al sitio acudió personal de la Dirección de Bienestar Animal, quienes se hicieron cargo de los cuerpos de los canes sin vida y levantaron el reporte correspondiente, mientras que el hombre fue asegurado por los agentes municipales.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar la situación legal del detenido, así como de integrar la carpeta de investigación por el presunto delito de maltrato animal, el cual se encuentra tipificado en la legislación estatal.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad contra animales, ya sea a través del 911 o ante las instancias correspondientes, para evitar que este tipo de hechos queden impunes.

