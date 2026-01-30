Localizan a Hombre Atado de Pies y Manos en Camino de Terracería en Ciudad Juárez

La mañana de este viernes 30 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, atado de pies y manos, en una calle de terracería ubicada en el cruce de Hermenegildo Luna y Puerto Dunquerque, en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes brindados por las autoridades, la víctima fue bajada de un vehículo por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones en el lugar para posteriormente huir.

Corporaciones de Seguridad Resguardaron la Zona

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes fueron alertados tras una llamada al número de emergencias 911 realizada por un vecino que se dirigía a su trabajo. En conjunto con personal de la Defensa y la Guardia Nacional, aseguraron la zona para que elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado iniciaran con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá su identificación.

En cuanto a los responsables, no se ha dado a conocer mayor información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles. Con este hecho, suman 40 hechos violentos en lo que va del mes de enero del presente año en Ciudad Juárez.

