Localizan Cuerpo de Adulto Mayor en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

Fue la noche del pasado miércoles 28 de enero cuando se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Antonio en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes, tras no ver durante varios días a su vecino identificado como Sebastián, de 71 años, ingresaron al domicilio y lo encontraron tirado en el suelo de su recámara sin signos vitales, por lo que de inmediato realizaron el llamado a emergencias.

Autoridades Investigan Causa de Muerte de la Víctima

Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y cubierto con una cobija delgada, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las investigaciones correspondientes, ya que debido al estado en el que se encontraba el cuerpo no se apreciaban a simple vista huellas de violencia; sin embargo, serán las pruebas médicas las que determinen la causa real del fallecimiento.

Una unidad del Servicio Médico Forense llegó al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

