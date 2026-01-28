Cortocircuito Provoca Incendio en Bodega de Complejo Departamental en Ciudad Juárez

Un cortocircuito provocó un incendio al interior de una bodega ubicada en un complejo departamental en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Rosa María Fuentes, en Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro ocasionó daños materiales tanto en la bodega como en uno de los departamentos del conjunto habitacional, por lo que fue necesaria la intervención inmediata del cuerpo de Bomberos.

Te podría interesar: Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 28 de Enero 2026

Bomberos lograron controlar el incendio sin personas lesionadas

Al lugar acudieron dos máquinas del Departamento de Bomberos, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto de los departamentos del complejo.

Pese a los daños registrados, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado en su totalidad.

Continúan Campañas de Vacunación Contra Enfermedades Respiratorias en Ciudad Juárez

Finalmente, los cuerpos de emergencia realizaron una inspección en la zona para descartar riesgos adicionales, mientras se reiteró el llamado a la ciudadanía a revisar las instalaciones eléctricas para prevenir este tipo de incidentes.

Historias recomendadas: